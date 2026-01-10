В Приморском крае начался снегопад с усилением ветра до 25 м/с

Mash: снегопад и шторм обрушились на Приморский край впервые с начала года

Снегопад и штормовой ветер обрушились на Приморский край впервые с начала 2026 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, скорость порывов ветра во Владивостоке достигает 25,5 м/с. Наиболее сложная ситуация наблюдается в микрорайоне Эгершельд.

«Коммунальщики на дорогах не справляются, машины буксуют на подъемах, общественный транспорт застревает. Граждане жалуются на проблемы с электричеством», — говорится в материале.

Из него следует, что непогода повлияла и на работу аэропорта во Владивостоке. В воздушной гавани задержали три рейса и отменили еще два.

Жителей города предупредили о возможном отрыве молодого льда и расхождении трещин в Уссурийском и Амурском заливах. В публикации отмечается, что к ночи в Приморском крае должно выпасть до 19 мм снега. В некоторых местах этот показатель составит 20 мм.

9 января в Москве выпало рекордное количество осадков. По данным Гидрометцентра России, на метеостанции ВДНХ выпало 21,4 мм осадков. При этом предыдущий абсолютный максимум для этой даты составлял 12,9 мм и был зарегистрирован в 1976 году.

Ранее в подмосковном городе за сутки выпало около 40% месячной нормы осадков.