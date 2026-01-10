Совбез ООН на следующей неделе проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН на следующей неделе проведет заседание, на котором будет обсуждаться конфликт на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленное расписание работы постоянно действующего органа всемирной организации.

Встреча по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине» состоится 12 января. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 мск).

9 января министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине. В том числе они использовали комплекс «Орешник». По данным ведомства, таким образом российские войска ответили на попытку Киева в ночь на 29 декабря 2025 года атаковать резиденцию главы государства Владимира Путина в Новгородской области. В сообщении подчеркивалось, что все цели удара были достигнуты.

Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своих социальных сетях написал, что власти страны срочно созывают Совет Безопасности ООН в связи с ударом российского «Орешника» по территории Львовской области.

Ранее европейская страна выступила за вовлечение ООН в обеспечение мира и стабильности на Украине.