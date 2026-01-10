Размер шрифта
Журналисты назвали число погибших в результате стрельбы в Тегеране

Time: в Тегеране после стрельбы по протестующим погибли минимум 217 человек
В шести больницах Тегерана скончались по меньшей мере 217 человек, пострадавших в результате стрельбы по протестующим в центре столицы Ирана. Об этом сообщает Time.

Согласно материалу, если информация о числе погибших подтвердится, это станет сигналом к ожидаемым репрессиям на фоне почти полного отключения интернета и телефонной связи в стране с вечера 8 января. Событие также станет прямым вызовом президенту США Дональду Трампу, который ранее в тот же день заявил, что режим «заплатит адом», если будут убиты протестующие, число которых продолжает расти.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее США поддержали протесты в Иране.

