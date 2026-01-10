В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом соседу по коммуналке

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, который угрожал ножом своему соседу по коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в коммунальной квартире на проспекте Наставников. Двое жителей коммуналки поссорились, в ходе конфликта пьяный сосед выхватил нож и стал угрожать 46-летнему оппоненту расправой.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, известно, что он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Петербуржец был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Екатеринбурге пьяный мужчина, назвавшийся «смотрящим» за районом, напал с ножом на сотрудника пункта выдачи заказов. Когда продавец отказался передать злоумышленнику деньги, он ударил мужчину рукояткой ножа.

Ранее в Томской области мужчина напал на сына с ножом и заколол его возлюбленную.