Американский генерал призвал власти Ирана серьезно отнестись к угрозам Трампа

Американский генерал в отставке Джек Кин призвал власти Ирана серьезно отнестись к угрозам президента США Дональда Трампа о том, что в случае уничтожения протестующих Вашингтон «нанесет очень сильный удар». Его слова приводит Fox News.

«Если бы я был внутри иранского режима, я бы отнесся к президенту Трампу со всей серьезностью», — сказал Кин.

Он заверил, что американский лидер говорит совершенно серьезно. По словам военного, «любой, кто на данном этапе не воспринимает всерьез заявления президента Трампа, сделанные им за последний год, безусловно, поступает безрассудно и безответственно».

9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных экономической ситуацией.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее верховный лидер Ирана предупредил граждан насчет Трампа.