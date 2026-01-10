Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Американский генерал призвал власти Ирана серьезно отнестись к угрозам Трампа

Генерал США Кин призвал власти Ирана серьезно отнестись к угрозам Трампа
Kevin Lamarque/Reuters

Американский генерал в отставке Джек Кин призвал власти Ирана серьезно отнестись к угрозам президента США Дональда Трампа о том, что в случае уничтожения протестующих Вашингтон «нанесет очень сильный удар». Его слова приводит Fox News.

«Если бы я был внутри иранского режима, я бы отнесся к президенту Трампу со всей серьезностью», — сказал Кин.

Он заверил, что американский лидер говорит совершенно серьезно. По словам военного, «любой, кто на данном этапе не воспринимает всерьез заявления президента Трампа, сделанные им за последний год, безусловно, поступает безрассудно и безответственно».

9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных экономической ситуацией.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее верховный лидер Ирана предупредил граждан насчет Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27588757_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+