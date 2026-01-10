Размер шрифта
Новости. Общество

В Верховном суде рассказали, сколько людей в 2025 году осудили за коррупцию

Верховный суд: за коррупцию в 2025 году в России осуждены более 11 тыс. человек
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Более 11 тыс. человек были осуждены в России в 2025 году за коррупционные преступления, в том числе более 7,7 тыс. — за получение и дачу взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России, передает ТАСС.

В публикации говорится, что за 11 месяцев прошлого года было рассмотрено 10,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. По итогам слушаний были вынесены приговоры в отношении 11,3 тыс. граждан.

По данным специалистов, две трети из них составили уголовные дела о получении и даче взяток. За получение взяток осуждены 1 868 человек, за дачу взятки — 3 443, за посредничество во взятках — 573 человека. При этом за получение или дачу мелких взяток осудили 1 846 человек.

К лишению свободы были приговорены 2,4 тыс. лиц (21% подсудимых по делам о коррупции), в том числе более половины осужденных за получение взяток (988 человек).

В пресс-службе добавили, что свыше половины взяткодателей и 80% попавшихся на мелких взятках были приговорены к штрафам.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что увеличение числа коррупционных преступлений в России означает, что государство стало эффективнее бороться со взяточниками.

7 января стало известно, что правительство намерено внести в Госдуму законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия.

Ранее Зеленский допустил новые коррупционные обвинения среди своего окружения. 

