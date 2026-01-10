Президент Колумбии раскрыл цель визита в США

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что едет в США «остановить мировую войну». Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Остановить мировую войну», — сказал Петро, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с колумбийским лидером Густаво Петро в Белом доме. Переговоры должно состояться в начале февраля.

До этого Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты Колумбии в случае атаки США. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Ранее Лукашенко заявил, что США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро.