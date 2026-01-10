Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

СМИ рассказали о ситуации в Шереметьево на фоне задержек рейсов

Baza: в Шереметьево произошел коллапс, пассажиры спят на полу
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Шереметьево продолжается коллапс на фоне задержек рейсов, пассажиры спят на полу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что рейсы задерживают на полдня или вовсе отменяют. По информации авторов публикации, с вечера 9 января в Шереметьево образовалась пробка. В течение нескольких часов прилетающие самолеты по несколько часов стояли на взлетно-посадочных полосах (ВПП) без трапов и автобусов, людей держали в салонах.

Помимо этого, в терминалах наблюдается проблема с выдачей багажа. Несколько лент перестали работать, чемоданы выдавали через 6–7 часов или на разных лентах без объявлений. Часть прибывших решила уехать домой без чемоданов. Под утро 10 января в Шереметьево на туристических ковриках можно было наблюдать спящих детей и взрослых.

До этого сообщалось, что аэропорт Шереметьево был временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Позже ограничения продлили до 10:00 по мск.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27588253_rnd_8",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+