Сирия завершила операции в курдском квартале Алеппо

Армия Сирии заявила о завершении операции в курдском квартале Алеппо

Армия Сирии завершила операцию в курдском квартале Шейх-Максуд в Алеппо. Об этом агентству SANA сообщили в управлении операций сирийской армии.

«Объявляем о полном завершении прочесывания в районе Шейх-Максуд в Алеппо», — говорится в заявлении.

В то же время курдские формирования Сирийских демократических сил (СДС) заявляют, что бои продолжают.

23 декабря сообщалось, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм. Он подчеркнул, что курдская проблема рискует взорваться в других странах региона.

