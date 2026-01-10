В Днепропетровской области 100 тысяч семей остались без света

ДТЭК: сто тысяч семей остались без электричества в Днепропетровской области

Сто тысяч семей остались без электричества в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

«Днепропетровская область: 100 тысяч семей — временно без света», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также частично Саксаганский и Покровский районы Кривого Рога.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что перебои с электроснабжением зафиксировали в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) после ночных прилетов. В материале уточняется, что удары пришлись по инфраструктурным объектам.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр города Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в Киеве выявили повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее один из комитетов Верховной рады остался без водоснабжения и отопления.