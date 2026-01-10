Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд по количеству голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которым забивал на протяжении своей карьеры.

Игра состоялась в ночь на 10 января и завершилась победой «столичных» со счетом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу своей команды с передачи Мартина Фехервари на 54-й минуте.

Овечкин забил американскому вратарю Дрю Коммессо, который стал 187-м голкипером, пропустившим от капитана столичной команды в играх «регулярки». Таким образом, Овечкин обновил собственный рекорд, который установил в начале 2025 года. Второе место по этому показателю занимает Яромир Ягр — 178 голкиперов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

