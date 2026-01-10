Размер шрифта
Тестовый хоккейный матч на арене ОИ-2026 остановили из-за дыры во льду

Тестовый матч на хоккейной арене Игр-2026 в Италии остановили из-за дыры во льду
Первый матч на хоккейной арене «Санта‑Джулия» в Милане был прерван из-за проблем со льдом.

В рамках полуфинала Кубка Италии встретились «Кальтерн» и «Варезе», но после того, как во льду образовалась дыра, игру пришлось прервать. Сотрудники арены залили поврежденный участок водой.

Стадион должен принять хоккейные матчи во время зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Сборная России по хоккею на Олимпиаде не сыграет из-за отстранения от международных турниров.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее Ирина Роднина назвала огромной потерей возможный отказ от трансляции ОИ-2026.
 
