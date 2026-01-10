В Запорожской области подсчитали число атак со стороны ВСУ за сутки

Балицкий: ВСУ за сутки не менее 10 раз атаковали населенные пункты Запорожья

Украинские войска в течение суток не менее 10 раз атаковали населенные пункты в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Одной из целей стал город Каменка-Днепровская. Здесь после обстрела выявили повреждение частного жилого дома и газопровода.

«Утечка газа устранена, без газоснабжения остаются 49 абонентов, идут ремонтно-восстановительные работы», — говорится в заявлении.

По словам Балицкого, в Васильевском муниципальном округе в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина 1987 года рождения. В настоящее время врачи оказывают раненому необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, атаки зафиксировали в районе города Мелитополя и Приазовского муниципального округа. Украинские военные пытались нанести по ним удары с помощью беспилотников, но те были уничтожены на подлете.

«Существенные повреждения гражданской инфраструктуры получил город Бердянск», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что за минувшую ночь на подлете к населенным пунктам Запорожской области сбили более 10 дронов ВСУ.

Ранее в Запорожской области во время удара ВСУ по частному сектору пострадала женщина.