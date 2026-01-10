Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В Запорожской области подсчитали число атак со стороны ВСУ за сутки

Балицкий: ВСУ за сутки не менее 10 раз атаковали населенные пункты Запорожья
Александр Кряжев/РИА Новости

Украинские войска в течение суток не менее 10 раз атаковали населенные пункты в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Одной из целей стал город Каменка-Днепровская. Здесь после обстрела выявили повреждение частного жилого дома и газопровода.

«Утечка газа устранена, без газоснабжения остаются 49 абонентов, идут ремонтно-восстановительные работы», — говорится в заявлении.

По словам Балицкого, в Васильевском муниципальном округе в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина 1987 года рождения. В настоящее время врачи оказывают раненому необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, атаки зафиксировали в районе города Мелитополя и Приазовского муниципального округа. Украинские военные пытались нанести по ним удары с помощью беспилотников, но те были уничтожены на подлете.

«Существенные повреждения гражданской инфраструктуры получил город Бердянск», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что за минувшую ночь на подлете к населенным пунктам Запорожской области сбили более 10 дронов ВСУ.

Ранее в Запорожской области во время удара ВСУ по частному сектору пострадала женщина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27588631_rnd_3",
    "video_id": "record::7e911b9e-1ae7-4dc0-936f-dbf0e8f89adb"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+