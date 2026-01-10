В Днепре произошел частичный блэкаут из-за прилетов по инфраструктуре

«Страна.ua»: в Днепре после прилетов начались перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением зафиксировали в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) после ночных прилетов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В материале уточняется, что удары пришлись по инфраструктурным объектам.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр города Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в Киеве выявили повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, более полумиллиона жителей столицы остались без света. Причиной послужило повреждение подстанций, линий электропередачи и объектов генерации.

Также глава правительства рассказала, что частичный блэкаут произошел в Черниговской области. Без электричества остались 3000 абонентов. Кроме того, отключения света фиксировали и в «отдельных населенных пунктах в большинстве областей» Украины, добавила Свириденко.

Ранее один из комитетов Верховной рады остался без водоснабжения и отопления.