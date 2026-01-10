На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки магнитудой 5,8. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Координаты: 52.8566, 161.2486... Магнитуда : 5,8», — отметили ученые.

По данным службы, сейсмическое явление произошло в 19:57 по местному времени (10:57 мск). Эпицентр находился в 178 км от Петропавловска-Камчатского, его очаг залегал на глубине 25,8 км.

По информации сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой два балла, в отдельных районах города — до трех баллов.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что за прошедшие сутки в регионе зафиксированы четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.

30 ноября в МЧС заявили, что мониторинг вулканической активности на полуострове продолжается. Среди активных вулканов на данный момент числятся Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова, Камбальный. В ведомстве рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к исполинам.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.