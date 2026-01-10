Размер шрифта
В России продлили меры по преодолению санкций

В России продлили на 2026 год специальные меры по преодолению санкций
Специальные меры по преодолению антироссийских санкций продлили на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба Государственной думы, передает ТАСС.

«Среди них — установление особых правил разрешительной деятельности, формирование перечня товаров для параллельного импорта, определение особенностей обращения лекарств и медицинских изделий», — отметили там.

В пресс-службе добавили, что также продлена возможность ввоза и обращения в РФ лекарств в иностранной упаковке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в отношении России введено 30 711 санкций, однако несмотря на это экономика страны развивается, и сегодня является «крупнейшей в Европе и четвертой в мире».

»Германия — шестая, Франция — девятая. Введенные ими санкции бумерангом ударили по самим европейским гражданам», — указал он.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Запада в отношении России сокрушили европейскую экономику прежде всего, а не российскую.

Ранее в Италии указали на негативные последствия санкций против России.

