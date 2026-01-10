Овечкин просил выходной после победы «Вашингтона», но ему отказали

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и игроки столичного клуба после победного матча с «Чикаго Блэкхоукс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попросили у главного тренера «столичных» Спенсера Карбери выходной.

После победы в раздевалке игроки пели песни и скандировали «Выходной!», однако наставник команды занятие 10 января отменять не стал. По информации пресс-службы «Вашингтона», команда проведет тренировку в ледовом центре в Нэшвилле перед игрой с «Предаторз».

В ночь на 10 января «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу своей команды с передачи Мартина Фехервари на 54-й минуте. Этот гол стал для Овечкина 19-м в сезоне.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки количеству голов с учетом плей-офф до 23 шайб — 993 (916+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал.