В Британии заявили об угрозе Европе из-за «Орешника»

Большая часть Европы находится в зоне досягаемости российской ракеты «Орешник»,. Об этом говорится в материале британского телеканала Sky News.

В публикации отмечается, что значение применения «Орешника» по объектам на Украине заключается не в разрушениях, а в послании, которое такая атака несет. Sky News отмечает, что при заявленной дальности до 5500 километров теоретически большая часть Европы оказывается в зоне досягаемости этой ракеты.

В материале также говорится, что использование этого вооружения могло быть ответом на планы Великобритании и Франции развернуть свои войска на Украине в случае окончания конфликта.

