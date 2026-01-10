Неизвестный избил консьержа в краснодарском ЖК и сломал женщине нос

В Краснодаре полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку-консьержа, злоумышленник сломал потерпевшей нос. Об этом сообщает краевое управление МВД.

67-летняя пенсионерка находилась на рабочем месте и не пустила в дом мужчину, который пытался пройти в одну из квартир. В ответ злоумышленник несколько раз ударил ее кулаком в лицо. Родственники доставили пенсионерку в больницу.

По данным Telegram-канала «Краснодар новости», у женщины травма глаза и сломан нос, ей может потребоваться операция. Собственники квартиры, в которую направлялся гость, пытались уговорить консьержа решить вопрос без привлечения полиции и предложили ей деньги, но пенсионерка отказалась и обратилась в правоохранительные органы. Нападавшего ищут, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Калининградской области пенсионерка попала под суд за ложное обвинение в изнасиловании. 68-летняя жительница Пионерского обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловал 41-летний брат ее сожителя. Во время доследственной проверки выяснилось, что женщина испытывала неприязнь к родственнику сожителя и намеренно оклеветала его.

Ранее в Челябинской области пенсионер изнасиловал уборщицу, угрожая ружьем.