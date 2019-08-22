Экс-игрок сборной Ганы умер в Лондоне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12218161/upload-Depositphotos_2244416_l-2015-pic905-895x505-13215.jpg">

Бывший игрок сборной Ганы Джуниор Агого умер. Об этом сообщает Mirror.

Футболист скончался в возрасте 40 лет.

По информации источника, он испытывал проблемы со здоровьем с 2015 года. Он умер в Лондоне, Великобритания, где проживал вместе с матерью и собакой. Причиной смерти стал сердечный приступ.

На счету игрока национальной команды Ганы выступления за ряд английских клубов, в том числе за «Шеффилд Уэнсдей», «Линкольн Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барнета», «Бристоль Роверс» и «Ноттингем Форест».

Помимо выступлений в Англии, Агого провел некоторое время в США, Египте и Кипре. Последний клуб, в котором выступал футболист, был шотландский «Хиберниан». Внем Агого и закончил карьеру. Это произошло в 2012 году.

В составе сборной страны он выиграл бронзу Кубка африканских наций в 2008 году. Агого вызывался в команду с 2006 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что американский тренер по фигурному катанию пожизненно отстранен за домогательства.