Экс-игрок сборной Ганы умер в Лондоне
Бывший игрок сборной Ганы Джуниор Агого умер. Об этом сообщает Mirror.
Футболист скончался в возрасте 40 лет.
По информации источника, он испытывал проблемы со здоровьем с 2015 года. Он умер в Лондоне, Великобритания, где проживал вместе с матерью и собакой. Причиной смерти стал сердечный приступ.
На счету игрока национальной команды Ганы выступления за ряд английских клубов, в том числе за «Шеффилд Уэнсдей», «Линкольн Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барнета», «Бристоль Роверс» и «Ноттингем Форест».
Помимо выступлений в Англии, Агого провел некоторое время в США, Египте и Кипре. Последний клуб, в котором выступал футболист, был шотландский «Хиберниан». Внем Агого и закончил карьеру. Это произошло в 2012 году.
В составе сборной страны он выиграл бронзу Кубка африканских наций в 2008 году. Агого вызывался в команду с 2006 по 2009 год.
Ранее сообщалось, что американский тренер по фигурному катанию пожизненно отстранен за домогательства.