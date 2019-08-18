Фьюри предлагал бой Поветкину

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что россиянин Александр Поветкин входил в число кандидатов на следующий поединок с ним.

«Мы предложили бой Кубрату Пулеву, Поветкину, Чарльзу Мартину, Тревору Брайану, Джарреллу Миллеру. Список можно продолжать и продолжать. Все эти парни либо не могли драться, либо не хотели. В итоге мы добрались до Отто Уаллина. Я принял бой», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Спортсмен отметил, что потенциальные соперники отказывались от боя, так как понимали, что он «надерет им задницы».

Ранее британец ответил на критику в том, что он подбирает себе удобных противников.