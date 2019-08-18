Мария Шарапова заменит Серену Уильямс на турнире в США

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Российская теннисистка Мария Шарапова заменит американку Серену Уильямс на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic, передает ТАСС.

Мероприятие пройдет в американском Гринбрире с 13 по 14 сентября.

«Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары — 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет, и еще матч в одиночном разряде 14 сентября», — написала Шарапова в инстаграме.

В последней встрече россиянка уступила австралийке Эшли Барти во втором круге турнира в Цинциннати.

Ранее Шарапова рассказала о своем самочувствии перед стартом US Open.