«Ростов» победил «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ
«Ростов» победил «Крылья Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Единственный мяч в этой встрече забил Эльдор Шомуродов на 33-й минуте игры.
Таким образом, «Ростов» за пять туров набрал 11 очков и занял вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов» с тремя очками остались на 14-м месте.
Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Крылья Советов» назвали составы на матч РПЛ.
Чемпионат России. 5-й тур
«Ростов» — «Крылья Советов» — 1:0
Голы: 1:0 — Шомуродов, 33.