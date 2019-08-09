МИД отреагировал на олимпийскую карту Японии с Южными Курилами

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что 9 августа на брифинге ведомство ответит на изображение российских островов Южных Курил на карте Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года, передает НСН.

На онлайн-карте, показывающей маршрут олимпийского огня Игр 2020 года в Токио, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи представлены как территории, относящиеся к префектуре Хоккайдо.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года в японской столице.

Ранее в Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами.