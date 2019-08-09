В «Туне» рассчитывают на чудо в ответном матче со «Спартаком»

Спортивный директор швейцарского «Туна» Андрес Гербер поделился мнением о предстоящем ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского «Спартака», передает ТАСС.

В первом матче швейцарская команда дома уступила со счетом 2:3. Ответная игра пройдет в Москве 15 августа.

«Нужно чудо, но кто знает — выход в следующий раунд все еще возможен. Это мы и видели на поле, возможно все. В любом случае, мы смотрим вперед.

Результат не очень хороший для нас, игра была лучше. Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это. С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить — мы создавали моменты», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» остался недоволен игрой команды в матче с «Туном».