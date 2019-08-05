Стали известны имена утонувших в Севастополе чемпионок мира по кикбоксингу

Имена действующей и бывшей чемпионок мира по кикбоксинку, утонувших в одном из яхт-клубов Севастополя, стали известны общественности, передает РИА «Новости».

«Девочек нашли. Гисмеева Элина и Фатима Жагупова. Обе — мастера спорта международного класса, первые номера сборной команды России по кикбоксингу. Для нас это большая потеря», — заявили агенству в Федерации кикбоксинга России.

Спортсменки погибли при попытке купания в шторм. Заместитель начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый сказал, что достать тела из воды пока не представляется возможным ввиду неподходящих погодных условий.

По досрочной версии, одна из девушек бросилась в море и ударилась о пирс, а вторая попыталась ее спасти.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал указание правоохранительным органам проверить действия сотрудников яхт-клуба, площадки которого не предназначены для купания, а также на территории которого отсутствуют специально подготовленные спасатели.

Ранее сообщалось, что Анастасия Березина, полузащитник «Чертаново» и молодежной сборной России, умерла от остановки сердца.