Чемпионка и экс-чемпионка мира по кикбоксингу утонули из-за шторма в Севастополе

Две чемпионки по мира по кикбоксингу, одна действующая а другая бывшая, утонули в Севастополе во время купания в шторм, передает «Интерфакс».

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка», — заявил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый.

Он также отметил, что инцидент произошел 4 августа на территории яхт-клуба. На данный момент извлечь тела погибших из воды не представляется возможным ввиду погодных условий.

Бесплалый добавил, что, исходя из предварительных данных, одна из девушек прыгнула с пирса в волну штормового моря, и, скорее всего, ударилась о пирс, а вторая попыталась спасти подругу.

Важно, что Михаил Развожаев, занимающий пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя, уже дал указание соответствующим органам проверить действия руководителей яхт клуба. Отмечается, что эта территория не предназначена для купания, и специальных людей для оказания помощи в подобных ситуациях в клубе не существует.

Ранее сообщалось, что Анастасия Березина, полузащитник «Чертаново» и молодежной сборной России, умерла от остановки сердца.