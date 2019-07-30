Тренер «Ахмата» рассказал, когда Глушаков вернется в общую группу

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поведал о состоянии травмированного полузащитника Дениса Глушакова.

Грозненцы уступили на выезде в матче третьего тура чемпионата России «Рубину» — 0:1.

«В ближайшие два-три дня Глушаков должен приступить к работе в общей группе. Посмотрим на его состояние.

Всегда хочется, чтобы было побольше игроков хорошего уровня, таких, которые могут вести игру. Глушакова не хватало, Анхеля не хватало, но футбола без травм не бывает. У всех команд бывают травмы. Я бы не стал делать на этом акцент. Хорошие футболисты всегда нужны», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что Глушаков этим летом на правах свободного агента перешел в стан «Ахмата», расторгнув контракт со «Спартаком».

Из-за травмы футболист так и не смог пока дебютировать за новый клуб.

Ранее «Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн.