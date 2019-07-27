Медведева высказалась о праве россиян выступить под своим флагом на ОИ-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от того, что Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпиаде — 2020 в Токио.

Таким образом, российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду, не имея каких-либо ограничений. Российские атлеты могут также выступить в Японии под своим флагом.

«Теперь у нас будет флаг. Я счастлива!» — написала Медведева в инстаграме.

На последних Играх в Южной Корее сборная России называлась «Олимпийские атлеты из России» и выступала под нейтральным флагом.

Ранее Госдума отреагировала на допуск России на Игры под своим флагом.