РФС проведет совещание по инциденту после игры «Ростов» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) проведет специальное совещание по инциденту, произошедшему после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком», сообщает ТАСС.

После матча, который прошел в Ростове, болельщиков московской команды около 45 минут не выпускали со стадиона. Это закончилось потасовкой фанатов с представителями ОМОНа.

Совещание будет проведено 23 июля, об этом проинформировал заместитель главы департамента по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов.

«Пока еще полная картина не сложилась, сегодня мы направили запросы в «Ростов», на стадион, чтобы нам предоставили полную информацию, также дополнительно запросили комментарий правоохранительных органов Ростова-на-Дону», — заявил Сафонов.

Ранее «Фратрия» заявила, что ОМОН избивал фанатов «Спартака» без разбора.