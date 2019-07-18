15-летняя спортсменка рассказала про конфликт с Плющенко

Анастасия Тараканова, бронзовый призер юниорского финала Гран-при по фигурному катанию сезона-2017/2018, рассказала об истории ухода из школы известного фигуриста Евгения Плющенко, передает Sport24.

«Наверное, от обиды. Других вариантов особо нет. На самом деле, он тоже должен меня понять. Как только мы пришли в академию, нам сразу пообещали большой лед. Когда я отобралась на финал Гран-при, мне сказали: «Будет большой лед, его доделают». Уже после финала пообещали, что все будет перед первенством России. В общем, так его мы и не дождались», — ответила юная спортсменка на вопрос о том, почему Плющенко написал обидный пост в сторону Таракановой после ее ухода.

По словам Плющенко, молодая фигуристка постоянно ревела на тренировках и несерьезно относилась к тренировочному процессу.

Ранее сообщалось, что сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской посетил вместе с матерью благотворительный турнир по теннису.