Хабиб напал на чемпиона UFC в тяжелом весе и повалил его
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в шутку напал на обладателя титула в тяжелом весе Даниэля Кормье, передает «Нева спорт».
На видео, опубликованном в инстаграме тренера Хавьера Мендеса, россиянин атаковал американского бойца со спины, прыгнул на него и повалил на настил. Затем он попытался провести болевой прием.
«Это все, что ты можешь», — сказал тяжеловес.
Нурмагомедов и Кормье занимаются в одном спортивном зале.
Ранее сообщалось, что экс-соперник Хабиба обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка.