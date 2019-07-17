Хабиб напал на чемпиона UFC в тяжелом весе и повалил его

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в шутку напал на обладателя титула в тяжелом весе Даниэля Кормье, передает «Нева спорт».

На видео, опубликованном в инстаграме тренера Хавьера Мендеса, россиянин атаковал американского бойца со спины, прыгнул на него и повалил на настил. Затем он попытался провести болевой прием.

«Это все, что ты можешь», — сказал тяжеловес.

Нурмагомедов и Кормье занимаются в одном спортивном зале.

Ранее сообщалось, что экс-соперник Хабиба обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка.