ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
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Московский ЦСКА проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Оба мяча победителей забил Александр Соболев. Примечательно, что второй мяч он забил с пенальти.
Ранее были объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России.
Чемпионат России. 1-й тур
«Крылья Советов» — ЦСКА — 2:0
Голы: 1:0 — Соболев, 51; 2:0 — Соболев (пенальти), 58.