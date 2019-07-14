«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к игроку ЦСКА

Английские клубы проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, сообщает Mirror.

По информации издания, в приобретении 21-летнего форварда заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а также лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что стоимость нападающего сборной России составляет €22 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата России Чалов принял участие в 30 матчах, в которых забил 15 мячей. По итогам сезона армейский игрок стал лучшим форвардом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что за футболистом следят «Монако» и «Севилья».