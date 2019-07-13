Бузову назвали «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева поделилась своим мнением о деятельности поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает «СЭ».

По ее словам, Бузова не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству.

«Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее беда», — сказала модель.

Также она отметила. что имя Бузовой сейчас слышно изо всех щелей, поэтому даже нормальным людям приходится слушать ее песни.

Ранее Бузова раскрыла новые подробности развода с Тарасовым.