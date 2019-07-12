Сборная России разгромила Францию

Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче «Финала шести» Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.

В состоявшемся матче мужской волейбольной Лиги наций Россия — Франция наша команда разгромила соперников со счетом 3-0 (25:16, 25:23, 25:17).

Эта победа позволила сборной России возглавить группу А.

Напомним, что днем ранее Франция уступила США со счетом 1-3. В следующем матче Россия сыграет с США. Встреча пройдет 13 июля, начало — 04:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил волейболистов с победой на чемпионате мира.