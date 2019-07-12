Сборная России разгромила Францию

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Волейболисты сборной России во время исполнения гимна перед финальным матчем чемпионата Европы по... Волейболисты сборной России во время исполнения гимна перед финальным матчем чемпионата Европы по...
Волейболисты сборной России во время исполнения гимна перед финальным матчем чемпионата Европы по...
European Volleyball Confederation

Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче «Финала шести» Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.

В состоявшемся матче мужской волейбольной Лиги наций Россия — Франция наша команда разгромила соперников со счетом 3-0 (25:16, 25:23, 25:17).

Эта победа позволила сборной России возглавить группу А.

Напомним, что днем ранее Франция уступила США со счетом 1-3. В следующем матче Россия сыграет с США. Встреча пройдет 13 июля, начало — 04:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил волейболистов с победой на чемпионате мира.