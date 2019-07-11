КХЛ опубликовала календарь на новый сезон

Стало известно расписание чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2019/20. Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги.

Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским «Авангардом». Он пройдет 1 сентября на «ЦСКА Арене».

Чемпионат продлится до 27 февраля 2020 года. После чего начнется плей-офф.

Седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина при надобности перенесут на 30 апреля 2020 года.

Также в расписании игр были предусмотрены окна для выступлений в Еврохоккейтуре. Так, паузы в чемпионате КХЛ будут с 5 по 10 ноября, ради выступлений в Финляндии, затем с 10 по 15 декабря в России, и с 4 по 9 февраля в Швеции.

Еще два окна предусмотрены для «Недели Звезд КХЛ», которая пройдет с 11 по 19 января, и для новогодних праздников — с 31 декабря по 2 января.

Ранее сообщалось, что петербургский СКА объявил о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера.