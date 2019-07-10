Тарасов поблагодарил угрожавший судом «Локо»

Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил благодарность уже своему бывшему родному клубу.

В посте, опубликованном в инстаграме, футболист поблагодарил главного тренера столичной команды Юрия Семина за время, которое он провел в команде.

«Несмотря на некоторые разногласия с нынешним руководством клуба, а также то, что мне пригрозили судом, я должен сказать, что душой и сердцем всегда буду за «Локо». Я провел здесь девять прекрасных лет, и такие моменты не омрачат мои воспоминания. Должен сказать спасибо Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще — огромное спасибо за все», — написал Тарасов.

В данный момент полузащитник является свободным агентом. Он покинул стан железнодорожников после истечения соглашения. В составе «Лкомотива» Тарасов провел девять сезонов.

В составе красно-зеленых игрок становился чемпионом России, а также ему удалось трижды выиграть Кубок страны.

Ранее Тарасов рассказал о приглашении на встречу с фанатами «Локомотива».