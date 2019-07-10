Тарасов поблагодарил угрожавший судом «Локо»
Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил благодарность уже своему бывшему родному клубу.
В посте, опубликованном в инстаграме, футболист поблагодарил главного тренера столичной команды Юрия Семина за время, которое он провел в команде.
«Несмотря на некоторые разногласия с нынешним руководством клуба, а также то, что мне пригрозили судом, я должен сказать, что душой и сердцем всегда буду за «Локо». Я провел здесь девять прекрасных лет, и такие моменты не омрачат мои воспоминания. Должен сказать спасибо Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще — огромное спасибо за все», — написал Тарасов.
В данный момент полузащитник является свободным агентом. Он покинул стан железнодорожников после истечения соглашения. В составе «Лкомотива» Тарасов провел девять сезонов.
В составе красно-зеленых игрок становился чемпионом России, а также ему удалось трижды выиграть Кубок страны.
Ранее Тарасов рассказал о приглашении на встречу с фанатами «Локомотива».
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Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу чтобы вы знали что душой и сердцем я всегда буду с Локо, 9 прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Сёмину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще - спасибо огромное за все! @seminup