Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского «Спартака», а ныне полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Как заявляет адвокат футболиста Марина Дубровской, экс-супругу Глушакова подозревают в подделке документов психологической экспертизы.
В ходе изучения предоставленных Глушаковой в суде документов удалось установить, что автор психологического исследования — не заявленный психолог с высшим психологическим образованием, а человек не компетентный в этом вопросе.
Вероятно, новый виток в деле о разводе пары связан с тем, что бывшая жена препятствует общению игрока «Ахмата» с детьми.
В случае, если документы были фальсифицированы, женщину будут судить по уголовной статье ч.1 ст. 303 УК РФ.
Ранее сообщалось, что голкипер «Ростова» оценил переход Глушакова в «Ахмат».