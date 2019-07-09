Глушаков подал заявление на бывшую жену

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Игрок «Спартака» Денис Глушаков на тренировке перед матчем группового этапа Лиги... Игрок «Спартака» Денис Глушаков на тренировке перед матчем группового этапа Лиги...
Игрок «Спартака» Денис Глушаков на тренировке перед матчем группового этапа Лиги...
РИА «Новости»

Экс-капитан московского «Спартака», а ныне полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Как заявляет адвокат футболиста Марина Дубровской, экс-супругу Глушакова подозревают в подделке документов психологической экспертизы.

В ходе изучения предоставленных Глушаковой в суде документов удалось установить, что автор психологического исследования — не заявленный психолог с высшим психологическим образованием, а человек не компетентный в этом вопросе.

Вероятно, новый виток в деле о разводе пары связан с тем, что бывшая жена препятствует общению игрока «Ахмата» с детьми.

В случае, если документы были фальсифицированы, женщину будут судить по уголовной статье ч.1 ст. 303 УК РФ.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ростова» оценил переход Глушакова в «Ахмат».