Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского «Спартака», а ныне полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Как заявляет адвокат футболиста Марина Дубровской, экс-супругу Глушакова подозревают в подделке документов психологической экспертизы.

В ходе изучения предоставленных Глушаковой в суде документов удалось установить, что автор психологического исследования — не заявленный психолог с высшим психологическим образованием, а человек не компетентный в этом вопросе.

Вероятно, новый виток в деле о разводе пары связан с тем, что бывшая жена препятствует общению игрока «Ахмата» с детьми.

В случае, если документы были фальсифицированы, женщину будут судить по уголовной статье ч.1 ст. 303 УК РФ.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ростова» оценил переход Глушакова в «Ахмат».