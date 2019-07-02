«Краснодар» попросил отложить вопрос о расторжении контракта с Мамаевым

Председатель Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов дал комментарий относительно заседания по делу о прекращении соглашения «Краснодара» с хавбеком Павлом Мамаевым, сообщает «Футбол Хоккей».

По его словам, клуб попросил отложить вопрос о расторжении договора.

«Палата планировала рассмотреть дело Мамаева после 8 июля. Однако после того, как эта информация появилась в прессе, мы получили ходатайство «Краснодара» с просьбой отложить рассмотрение этого вопроса до того момента, пока Мамаев не сможет принять личное участие в процессе», — заявил Березов.

Контракт полузащитника с «быками» истекает 31 декабря 2019 года.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор в отношении Мамаева и футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, которые были осуждены на год и пять месяцев и полтора года колонии общего режима соответственно.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не надеются на этапирование в одну колонию.