Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях — Bottle Cap Challenge.

В инстаграме на видео ирландский боец пробил по крышке бутылки так, что она аккуратно слетела с горлышка.

«Отличная работа, Джейсон Стетхэм. Открываю эту бутылку за тебя. Номинирую Флойда Мейвезера», — подписал свое видео Макгрегор.

Ранее Джейсон Стетхэм повторил трюк чемпиона UFC, открыв бутылку ударом ноги.