Бузова подвела итог своим тренировкам с «Барселоной»
Поп-певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от тренировок с испанской «Барселоной», сообщает Sport24.
Напомним, что спонсор клуба предложил Бузовой два дня потренироваться с профессиональными футболистами.
30 июня певица поиграла в футбол на легендарном стадионе «Камп Ноу».
«Смотрю на фото, пишу это после матча, и сама не верю, что это была я. Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная», — написала Бузова в инстаграме.
Ранее чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам.
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Я сегодня играла в футбол ⚽️ на стадионе Camp Nou ������������ Смотрю на фото, пишу это после матча, и сама не верю, что это была я ���� Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная �������������� Верьте в себя, верьте в свои силы и стирайте отговорки ���� Я с вами! Я вас всех люблю ❤️ У тебя есть весь мир�� А миру нужен чемпион��#СтирайОтговорки#мирунуженчемпион#чемпион#моилюдивсегдасомной#barcelona#fcbarcelona ����❤️��