Бузова подвела итог своим тренировкам с «Барселоной»

Поп-певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от тренировок с испанской «Барселоной», сообщает Sport24.

Напомним, что спонсор клуба предложил Бузовой два дня потренироваться с профессиональными футболистами.

30 июня певица поиграла в футбол на легендарном стадионе «Камп Ноу».

«Смотрю на фото, пишу это после матча, и сама не верю, что это была я. Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная», — написала Бузова в инстаграме.

Ранее чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам.