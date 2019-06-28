В «Ахмате» отреагировали на информацию об убийстве директора клуба в Тольятти

В бойцовском клубе «Ахмат» заявили, что убитый в Тольятти Илья Тягун не связан с их филиалу в Тольятти, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тягун является директором областного филиала клуба в Тольятти.

«Сегодня с утра мы стали свидетелями информации со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба «Ахмат» в Тольятти. Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в инстаграме.

Трагедия произошла 27 июня в Тольятти у дома № 37 на Калмыцкой улице. 34-летний Азиз Хидиров является главным подозреваемый по данному делу. Отмечается, что жертва была убита из огнестрельного оружия.

Ранее в сети появилось видео убийства Тягуна.