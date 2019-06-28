В «Ахмате» отреагировали на информацию об убийстве директора клуба в Тольятти
В бойцовском клубе «Ахмат» заявили, что убитый в Тольятти Илья Тягун не связан с их филиалу в Тольятти, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Тягун является директором областного филиала клуба в Тольятти.
«Сегодня с утра мы стали свидетелями информации со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба «Ахмат» в Тольятти. Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в инстаграме.
Трагедия произошла 27 июня в Тольятти у дома № 37 на Калмыцкой улице. 34-летний Азиз Хидиров является главным подозреваемый по данному делу. Отмечается, что жертва была убита из огнестрельного оружия.
Ранее в сети появилось видео убийства Тягуна.
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Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал ситуацию с убийством Ильи Тягуна: ⠀ «Сегодня с утра мы стали свидетелями информационного «вброса» со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун, якобы, является руководителем клуба «Ахмат» (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к «Ахмату». Клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти 2 недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя. Всех любителей «сенсационных новостей» призываем не дискредитировать имя клуба «Ахмат» и не использовать его в своих «громких» заголовках».