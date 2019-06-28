Овечкин подписал договор с московским «Динамо»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продлил с московским «Динамо», сообщает Sport24.

продолжит исполнять функцию советника генерального директора клуба.

Мы не стали изменять доброй традиции, и вновь рады видеть нашего воспитанника Александра Овечкина в роли советника Генерального директора московского «Динамо». Эта должность не является формальностью, как многие могут подумать. Саша, как истинный динамовец, всегда следит за выступлениями команды и участвует в жизни клуба», — сказал генеральный директор динамовцев Евгений Кровопусков.

Также он отметил, что они обсудили и нынешнюю ситуацию в клубе.

«Поговорили про действующий состав и услышали интересную информацию о российских игроках, которые выступают в Северной Америке. Комплектование команды не закончено, поэтому любой совет мы воспринимаем с удовольствием», — добавил гендиректор.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» Овечкина начнет сезон с гостевого матча с «Сент-Луисом».