Обвинившая Загитову в плагиате хореограф вступилась за фигуристку

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Американская хореограф и танцовщица Джоджо Гомез, обвинившая хореографа чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Алины Загитовой Даниила Глейхенгауза в плагиате, призвала пользователей не писать негативные комментарии в сторону 17-летней россиянки, сообщает «Советский спорт».

Американка обвинила российских специалистов в том, что они полностью скопировали ее номер, при постановке показательного выступления Загитовой под песню «Bad guy» известной певицы из США Билли Айлиш.

«Ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, перестаньте писать Алине негативные комментарии. Она ни в чем не виновата. Это красивая, талантливая девушка, c которой мне было бы очень приятно поработать. Я не хотела бы, чтобы ее ненавидели», – заявила Гомез в видео, которое разместила в инстаграме.

Ранее известная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала информацию о плагиате при постановке показательного номера для Загитовой.