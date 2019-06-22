Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ

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Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт может перейти в туринский «Ювентус», сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок близок к переходу в итальянский чемпионат.

Сумма трансфера составит €70 млн, а его зарплата — €20 млн в год.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи намерен провести переговоры как с игроком, так и с «Аяксом».

Стоит отметить, что изначально основным претендентом на игрока считалась каталонская «Барселона», а затем французский «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне».