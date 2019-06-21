Загитова: не все живут хорошо

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих впечатлениях от посещения «Прямой линии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает «Советский спорт».

17-летняя спортсменка посетила студию, где глава государства отвечал на вопросы жителей.

«Я осознала, насколько важно прислушиваться к людям. К сожалению, не все живут так же хорошо, как другие. Надо помогать им», — заявила Загитова в эфире Первого канала.

У фигуристки также был вопрос к Путину. Она хотела узнать у президента, есть ли возможность провести в России крупные международные соревнования по фигурному катанию. Например, чемпионат мира или Европы.

Ранее сообщалось, что фанаты фигурного катания просили Путина узнать у Загитовой о новых программах.