Загитова: не все живут хорошо
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих впечатлениях от посещения «Прямой линии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает «Советский спорт».
17-летняя спортсменка посетила студию, где глава государства отвечал на вопросы жителей.
«Я осознала, насколько важно прислушиваться к людям. К сожалению, не все живут так же хорошо, как другие. Надо помогать им», — заявила Загитова в эфире Первого канала.
У фигуристки также был вопрос к Путину. Она хотела узнать у президента, есть ли возможность провести в России крупные международные соревнования по фигурному катанию. Например, чемпионат мира или Европы.
Ранее сообщалось, что фанаты фигурного катания просили Путина узнать у Загитовой о новых программах.