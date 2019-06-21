Касильяс пожелал Торресу удачи после завершения карьеры
Голкипер португальского «Порту» Икер Касильяс отреагировал на сообщение об уходе бывшего партнера по сборной Испании Фернандо Торреса, передает «Советский спорт».
О завершении игровой карьеру 35-летний футболист объявил сегодня, 21 июня в твиттере.
«Спасибо тебе, Фернандо за хорошие времена, которые мы провели вместе. Гордись всем, что ты дал футболу! Тебя любили везде, куда бы ты ни шел. Удачи на новом жизненном этапе, Ниньо», — написал Касильяс в твиттере.
Игроки сборной Испании смогли дважды завоевать золото чемпионата Европы. Вдвоем они также становились чемпионами мира.
Ранее сообщалось, что Фернандо Торрес завершает карьеру.
GRACIAS @Torres por todos los buenos momentos que hemos pasado juntos.— Iker Casillas (@IkerCasillas) 21 июня 2019 г.
Siéntete muy orgulloso de todo lo que le has dado al fútbol. Sólo tienes que ver todo el cariño que recibes por donde vas. Suerte en tu nueva etapa Niño! pic.twitter.com/qskduDuxTo