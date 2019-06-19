Кафельников прокомментировал уход Глушакова из «Спартака»

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Известный болельщик московского «Спартака» и самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал уход капитана красно-белых из клуба. Его слова передает РИА «Новости».

Спортсмен заявил, что ухода футболиста из столичной команды недостаточно. По его мнению, руководству клуба стоит вернуть своего бывшего главного тренера Массимо Карреру.

«Об облегчении еще рано говорить. Оно бы пришло, если бы, «Спартак» также вернул бы тренера, с которым были связаны успехи двухлетней давности. А так пока это вообще ни о чем», — сказал теннисит.

Однако уход Глушакова все равно не вернет Кафельникова на арену «Спартака».

«Я принял решение в этом сезоне на «Спартак» не ходить. У меня есть на это свои причины. Я недоволен селекционной работой, недоволен тренером, который сейчас находится у руля команды», — сказал титулованный спортсмен.

При Каррере московский клуб завоевал титул чемпиона России сезона-2016/17 впервые с 2001 года.

Ранее сообщалось, что Глушаков обратился к болельщикам «Спартака».