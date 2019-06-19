В Сети появилось прощальное видео с Глушаковым
19 июня московский «Спартак» объявил о том, что полузащитник клуба Денис Глушаков покидает стан красно-белых, передает «Советский спорт».
Как дань уважения игроку, столичная команда опубликовала подборку лучших моментов с хавбеком.
Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
Глушаков защищал цвета «Спартака» с лета 2013 года.
Капитан столичного клуба смог стать чемпионом России в 2017 году.
Ранее сообщалось, что «Спартак» распрощался с Глушаковым.